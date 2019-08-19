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Лена Катина разводится с мужем-иностранцем

14:53
  • понедельник
  • 19 августа 2019

Экс-солистка "Тату" прожила в браке с музыкантом Сашо Кузмановичем шесть лет

Лена Катина ушла от мужа. Экс-солистка "Тату" прожила в браке со словенским музыкантом Сашо Кузмановичем шесть лет.

"Лена действительно разводится. На днях состоится первое судебное заседание", – сообщил пиар-директор певицы Иван Кудрявцев.

Уже известно, что Лена и Сашо не имеют претензий друг к другу. Они договорились, что четырехлетний сын Александр останется с Леной в Москве, взамен артистка позволит Сашо встречаться с ребенком, когда ему захочется, передает "Дни.ру".

Разговоры о том, что в семье Лены Катиной не все гладко, шли давно. Сама певица рассказывала, что семейная жизнь получилась не такой, как она мечтала. "Сначала все было прекрасно, а потом произошло охлаждение отношений", – цитирует друга Катиной StarHit.

Лена Катина вышла замуж за сербского рок-музыканта Сашо Кузмановича в августе 2013 года. Пара несколько лет жила на побережье Лос-Анджелеса.

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