Лена Катина разводится с мужем-иностранцем

Экс-солистка "Тату" прожила в браке с музыкантом Сашо Кузмановичем шесть лет

Лена Катина ушла от мужа. Экс-солистка "Тату" прожила в браке со словенским музыкантом Сашо Кузмановичем шесть лет.

"Лена действительно разводится. На днях состоится первое судебное заседание", – сообщил пиар-директор певицы Иван Кудрявцев.

Уже известно, что Лена и Сашо не имеют претензий друг к другу. Они договорились, что четырехлетний сын Александр останется с Леной в Москве, взамен артистка позволит Сашо встречаться с ребенком, когда ему захочется, передает "Дни.ру".

Разговоры о том, что в семье Лены Катиной не все гладко, шли давно. Сама певица рассказывала, что семейная жизнь получилась не такой, как она мечтала. "Сначала все было прекрасно, а потом произошло охлаждение отношений", – цитирует друга Катиной StarHit.

Лена Катина вышла замуж за сербского рок-музыканта Сашо Кузмановича в августе 2013 года. Пара несколько лет жила на побережье Лос-Анджелеса.