Все деньги спускал: отец зарубившего семью подростка рассказал о пристрастии сына

Мужчина ушел из семьи, но поддерживал общение с парнем

Отец 16-летнего подростка, которого подозревают в убийстве всей семьи под Ульяновском, рассказал о последней встрече с юношей.

Мужчина утверждает, что виною всему стали компьютерные игры. Я ему давал денежку, бабушка тайком ему давала и при мне. Он все на эти "стрелялки" переводил. И это не только мое, это уже общее мнение. Это что-то типа "синего кита", что-то такое", - рассказал отец "Пятому каналу".

Отец подозреваемого долгое время не жил с семьей, он ушел из нее, как только родился сын, пишет "Газета.Ru". Однако он поддерживал отношения с ребенком, последний раз они виделись в мае перед "Последним звонком" и договорились встретиться после летних каникул.

Трагедия произошла в селе Патрикеево Ульяновской области 18 августа. По предварительной версии следствия, 16-летний юноша зарубил топором дедушку с бабушкой, мать, брата и сестру близнецов, а затем покончил жизнь самоубийством. Подросток оставил предсмертную записку, в которой написал, что хочет уйти из жизни и забрать с собой близких, чтобы "они не переживали".

Мальчик мог совершить подобное из-за неприязненных отношений или по причине психологического расстройства. СК намерен провести ему посмертную психолого-психиатрическую экспертизу. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц, в том числе малолетнего.

По данным прокуратуры, ребенок был отличников в школе, занимал призовые места на олимпиадах. мальчик принимал участие в конкурсе "Умницы и умники".

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