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В Петербурге нашли мертвым заслуженного артиста России

15:19
  • понедельник
  • 19 августа 2019

Он покончил с собой после увольнения из консерватории

В Санкт-Петербурге умер заслуженный артист России, 68-летний трубач Михаил Романов.

Его тело под окнами дома обнаружила супруга. По предварительным данным, музыкант покончил с собой. Дата, время и место прощания пока не определены.

Как сообщает РИА Новости, Романов работал в петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова, но вынужден был уволиться по состоянию здоровья. После этого музыкант сник и впал в депрессию.  

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