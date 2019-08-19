В Петербурге нашли мертвым заслуженного артиста России

Он покончил с собой после увольнения из консерватории

В Санкт-Петербурге умер заслуженный артист России, 68-летний трубач Михаил Романов.

Его тело под окнами дома обнаружила супруга. По предварительным данным, музыкант покончил с собой. Дата, время и место прощания пока не определены.

Как сообщает РИА Новости, Романов работал в петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова, но вынужден был уволиться по состоянию здоровья. После этого музыкант сник и впал в депрессию.