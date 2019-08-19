"Акт гостеприимства": швейцарские истребители сопроводили самолет с Песковым

Пресс-секретарь президента отнесся к инциденту с юмором

Дмитрий Песков спокойно отнесся к появлению возле самолета специального летного отряда "Россия" истребителей ВВС Швейцарии. Пресс-секретарь президента напомнил, что подобное в небе над этой страной происходит не впервые, ничего экстраординарного не случилось.

"Это не плохо. Мы направляли ноту, и швейцарцы ответили, что это такой акт гостеприимства", - прокомментировал инцидент Песков.

Самолет Ил-96 специального летного отряда "Россия" летел из Москвы в Марсель. Российская делегация направлялась на переговоры на переговоры президентов России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона. На борту лайнера, в частности, были пресс- секретарь российского лидера Дмитрий Песков, помощник российского лидера Юрий Ушаков и журналисты "кремлевского пула".

Когда самолет пролетал над Швейцарией, в воздух поднялись 2 истребителя швейцарских ВВС. Они сопровождали российский лайнер до самой границы с Францией. Это уже стало традицией для швейцарских пилотов: в 2016 году истребители встретили в своем воздушном пространстве самолет с российской делегацией, летевшей на саммит АТЭС в Лиму, а в ноябре 2018-го – лайнер, на борту которого из Женевы в Москву летел глава МИД Сергей Лавров. Об этих случаях и вспомнил Дмитрий Песков, передает ТАСС.