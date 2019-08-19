Сколько яблок можно есть без вреда для здоровья

Хотя яблоки и полезны, но налегать на них не стоит

Православные 19 августа отмечают Яблочный Спас. По религиозным обычаям в этот день принято освящать яблоки и другие фрукты, а также готовить из них постные блюда.

Однако врачи советуют не налегать на яблоки. По их мнению, в день без вреда для здоровья можно употреблять только два крупных плода, хотя в целом этот фрукт достаточно полезен. В яблоках содержится большое количество пищевых волокон, то есть сложных углеводов. Они помогают наладить работу желудочно-кишечного тракта, способны выводить излишки холестерина и глюкозы, рассказала РИА Новости диетолог Екатерина Бурляева.

"В красных яблоках содержатся антоцианы, которые придают цвет. Антоцианы - это важные вещества, которые являются антиоксидантами, они защищают наш организм от старения. Помимо этого, они нужны для зрения. Но надо отметить, что антоцианов в яблоках содержится не так много, как источник их рассматривать нельзя", - подчеркнула специалист.

Кроме того, в яблоках содержится железо и калий, но их количество не такое большое, чтобы только этими плодами восполнить дневную норму. При этом специалисты сходятся во мнении, что есть яблоки можно практически всем. Исключением является язвенная болезнь в острой фазе и послеоперационный период.

"Сырые яблоки подойдут людям с недостаточной выработкой соляной кислоты в желудке. Если у человека, наоборот, избыток соляной кислоты, изжога, то ему рекомендованы яблоки в печеном виде", - пояснила Екатерина Бурляева.

Что точно лучше не делать, так это употреблять яблоки натощак, а также вечером. Напомним, что в Яблочный Спас не рекомендуется есть яблоки в одиночестве. Согласно поверью, на человека из-за этого может обрушиться несчастье.