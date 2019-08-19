Установлена дата полной стерилизации Земли астероидами

Причина – перестройка Солнечной системы

Ученые установили дату полной стерилизации Земли. Ничто не могло выжить на поверхности, подвергающейся бомбардировке астероидами и протопланетами. И произошло это, как подсчитали специалисты, около 5 миллиардов лет назад.

В это время, как считают исследователи, происходила перестройка Солнечной системы. Юпитер и Сатурн мигрировали ближе к Солнцу, а Уран и Нептун, наоборот, отдалялись. В результате возникло большое количество комет, астероидов и протопланет.

Ученые утверждают, что Земля образовалась 4,56 миллиарда лет назад – в самый разгар этой перестройки. В результате первые 100 миллионов лет на возникновение жизни шансов не было: поверхность планеты была расплавлена из-за постоянных бомбардировок астероидами и метеоритами. Более-менее приемлемые условия появились лишь 4,4 миллиарда лет назад. Только тогда некоторые микробы смогли жить в изолированных экосистемах.

Точное время миграции газовых гигантов в Солнечной системе определила международная группа астрономов. Ученые создали модель миграции планет, проанализировав химический состав древних астероидов и лунных камней. Такая попытка ранее предпринималась, но ее результаты исследователей не удовлетворили. Теперь же они определили время окончания космической бомбардировки - 4,48 миллиарда лет назад, пишет Science Alert.