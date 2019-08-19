ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Установлена дата полной стерилизации Земли астероидами

15:32
  • понедельник
  • 19 августа 2019

Причина – перестройка Солнечной системы

Ученые установили дату полной стерилизации Земли. Ничто не могло выжить на поверхности, подвергающейся бомбардировке астероидами и протопланетами. И произошло это, как подсчитали специалисты, около 5 миллиардов лет назад.
Названа страна, которая переживет конец света

В это время, как считают исследователи, происходила перестройка Солнечной системы. Юпитер и Сатурн мигрировали ближе к Солнцу, а Уран и Нептун, наоборот, отдалялись. В результате возникло большое количество комет, астероидов и протопланет.

Ученые утверждают, что Земля образовалась 4,56 миллиарда лет назад – в самый разгар этой перестройки. В результате первые 100 миллионов лет на возникновение жизни шансов не было:  поверхность планеты была расплавлена из-за постоянных бомбардировок астероидами и метеоритами. Более-менее приемлемые условия появились лишь 4,4 миллиарда лет назад. Только тогда некоторые микробы смогли жить в изолированных экосистемах.

Точное время миграции газовых гигантов в Солнечной системе определила международная группа астрономов. Ученые создали модель миграции планет, проанализировав химический состав древних астероидов и лунных камней. Такая попытка ранее предпринималась, но ее результаты исследователей не удовлетворили. Теперь же они определили время окончания космической бомбардировки - 4,48 миллиарда лет назад, пишет Science Alert.

Читайте также:
Главное сегодня
Астероид на фоне Земли
Астероид на фоне Земли
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.