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Грозит опасность: французы напомнили Макрону о страсти Путина к дзюдо

16:10
  • понедельник
  • 19 августа 2019

Каких итогов ждать от встречи президентов Франции и России

Президент Эммануэль Макрон, пригласивший российского лидера Владимира Путина во Францию за несколько дней до начала саммита "Большой семерки", пытается закрепить роль самого влиятельного из европейских политиков.

Во Франции инициативу Макрона назвали попыткой сделать "умный ход" и по-своему "вернуть Россию в игру" после исключения Москвы из формата "Большой восьмерки" в 2014 году.

При этом, как пишет Le Figaro, Макрону грозит опасность. "Сфокусированному на шахматной партии Макрону стоит опасаться, как бы экс-агент КГБ не предался своей страсти к дзюдо: опасный боец, Путин добился мастерства в искусстве выжидания момента, когда противник потеряет равновесие, чтобы положить его на лопатки", - предостерегает газета.

 

Говоря об ожиданиях от встречи лидеров, издание сомневается, что разговор Путина и Макрона приведет к каким-либо результатам. "Без уступок Путина по Украине усилия Макрона натолкнутся на твёрдость европейских стран", - говорится в пересказе статьи от "ИноТВ". Французские СМИ также отмечают, что Путину нечего терять в ходе грядущей встречи. С такой оценкой согласились интернет-пользователи:

- А чего опасаться? Европа и так лежит на лопатках! Только она этого еще не знает.

- Так запугают мальчика, он и встречаться откажется.

- Путин из Макрона перхоть удалит эффективней, чем Трамп.

- Путин - король политического ринга!

Видео инцидента с самолетом российской делегации по пути во Францию

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