Елизавета II лишила Меган Маркл королевских покоев

Герцогиня скрепя сердце приняла это решение

Королева Елизавета II запретила своему внуку Гарри и его супруге Меган Маркл переезжать в Винздорский замок.

После свадьбы актрисы и принца встал вопрос о будущем жилище семьи, поскольку коттедж Ноттингем, в котором Гарри жил до брака, оказался мал. Тогда герцог Сассекский попросил бабушку выделить жилье в пределах Виндзорского замка, поскольку там есть много незаселенных помещений. Однако Елизавета II отказала и отдала молодоженам коттедж Фрогмор, пишет 7days.ru.

Гарри и Меган пришлось вложить немало денег в Фрогмор, поскольку он находился в плачевном состоянии. По словам королевского биографа Хьюго Уикерса, Маркл была шокирована, увидев здание, однако ей пришлось смириться с решением британского монарха.