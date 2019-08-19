"Не повезло мужику": украинцы посочувствовали Нетаньяху после выходки жены с караваем

В целом же Украина оскорбилась

Украинцы сочувствуют премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху. Они понимают, что нелегко жить с такой женой. Сара Нетаньяху показала свой характер во время визита в Киев, устроив истерику в самолете и отказавшись разделить хлеб-соль со встречавшими в аэропорту девушками.

Комментаторы Сару Нетаньяху не жалеют. Они интересуются, "в каком хлеву ее воспитывали" - ведь кусок хлеба можно было просто положить обратно на блюдо. "Оказывается, построить государство легче, чем жену", — пишут пользователи. Они отмечают, что такой жест оскорбил не только Украину, но и премьера Израиля.

Некоторые сердобольные комментаторы пытаются объяснить оппонентам, что не все так плохо: может, Сара была вовсе не голодна – или, может, принципиально не ест хлеб? Другие же сочувствуют самому премьеру. "Не повезло мужику. О прихотях и самодурстве Сары хотят легенды", - написала в Twitter пользователь Анна Пивошенко.

Специалисты по протоколу, в свою очередь, отмечают, что такой поступок может сказаться на отношениях двух стран. "Это очень некорректный жест со стороны официального лица, коим является жена премьер-министра", – подчеркнула в интервью Ura.ru эксперт РАНХиГС Гилана Михайлова.

Политологи отмечают, что Биньямин Нетаньяху не пытается сдерживать свою неуравновешенную супругу. По мнению экспертов, в этом одна из серьезнейших ошибок израильского премьера.