Мать девочки из Ингушетии назвала причину истязаний ребенка

Взрослые выместили всю свою злость на несчастном ребенке

Мать истерзанной девочки из Ингушетии Лидия Евлоева назвала возможную причину издевательств тети над ней.

По ее словам, подобным образом Макка Ганиева решила отомстить своему брату, то есть отцу несчастной семилетней девочки. Как пишет kp.ru со ссылкой на "Ленту.ру", мужчина пришел в неподобающем виде на похороны, чем разозлил свою сестру. Между ними произошла ссора, в ходе которой мужчина сильно избил Макку.

"Он рассказал, что избил ее до такой степени, что домой пришлось отправлять на такси — сама ехать не могла", - рассказала Лидия, добавив, что все это произошло в присутствии девочки.

Семилетняя девочка с многочисленными следами побоев, укусами, порезами и ожогами была госпитализирована в Ингушетии 4 июля, а на следующий день ее доставили в столичный НИИ неотложной детской хирургии и травматологии имени Рошаля. Врачи обнаружили у ребенка сильный ожог ягодиц, переломы ребер, компрессионные переломы отдельных позвонков, вывихи и гангрену рук.

7 августа врачи московской клиники ампутировали ей часть правой руки. Девочка лишилась кисти и предплечья.

По подозрению в истязании ребенка задержали родную тетю девочки, она же привела ребенка в больницу. Ей предъявили обвинение, сейчас она находится под стражей.

Видео: следы увечий ингушской девочки