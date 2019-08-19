Чем займется комиссия Госдумы по расследованию вмешательства в дела России

Первыми под лупу депутатов попадут иностранные дипломаты

Госдума создала комиссию по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России. Решение, поддержанное всеми политическими фракциями, на внеочередном заседании принял совет нижней палаты. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Главой комиссии назначен председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, в её состав вошли 12 человек. По итогам этой работы Госдума может обратиться в ПАСЕ и Парламентскую ассамблею ОБСЕ. Выводы комиссии будут представлены общественности. Первое заседание назначено на 30 августа.

"Мы приняли решение, основываясь на принципе, которым руководствуется наша страна - невмешательства в суверенные дела других государств. В этой связи считаем, чтобы этот принцип был в основе выстраивания взаимоотношений и с нашим государством, с Россией. Учитывая, что огромное количество фактов сегодня говорят об обратном. В этой связи принято решение о создании комиссии Государственной Думы. Мы также посчитали правильным, чтобы комиссия начала работу незамедлительно, депутаты будут отозваны из отпусков с тем, чтобы уже на этой неделе состоялось первое заседание комиссии, созданной советом Госдумы", - заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Мы можем обратиться к парламентам других государств, тех, которые вмешиваются во внутренние дела, с просьбой потребовать от руководства исполнения основных положений устава ООН о невмешательстве во внутренние дела другого государства. Мы можем рассмотреть какие-либо инициативы законодательные, чтобы защитить наш суверенитет", - сказал председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

"Эта комиссия самостоятельно будет проводить выяснение информации, анализ этой информации, то есть расследование возникшей ситуации. Комиссия будет иметь самый высокий, необходимый для своей деятельности статус. Что касается ситуации вмешательства во внутренние дела России, то эта ситуация более, чем очевидна. Некоторые факты уже представлены МИД России", - отметил первый замруководителя фракции ЕР в Госдуме Андрей Исаев.

"Снова создана комиссия. В нее вошли 12 человек, возглавляет Пискарев - опытный человек и профессиональный руководитель. Разваливать, расшатывать и уничтожать страну третий раз подряд - мы не допустим", - заявил руководитель фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов.

"Там, на Западе, нужно провоцировать всегда какие-то конфликты. Нужно зацепиться за что-то, чтобы попробовать какой-то мини-"майдан" сделать. Но ничего не получится", - уверен руководитель фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский.

"Необходимо расследовать факты финансирования из-за рубежа деятельности по вмешательству во внутреннюю политику России. Я уверен, что необходимо исследовать, изучить деятельность некоторых дипломатов, которые находятся на территории России", - сказал руководитель фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Сергей Миронов.

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