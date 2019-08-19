Собянин: Школьная улица станет пешеходной

Мэр Москвы осмотрел ход работ по благоустройству

Уже этой осенью в центре Москвы станет пешеходной ещё одна улица - Школьная, которая составит достойную конкуренцию Старому Арбату. Сейчас заканчивается её реконструкция. Проект предусматривает капитальный ремонт исторических зданий. Под землю спрятаны провода, разбиты газоны, уложена гранитная плитка. Освещать улицу теперь будут стилизованные под старину фонари. Осталось высадить деревья и установить лавочки. Параллельно идёт благоустройство прилегающих переулков и дворов. Ход работ осмотрел Сергей Собянин.

Улица Школьная имеет протяженность всего 800 метров. Она расположена в районе Таганки и является тем редким сохранившимся уголком столичной архитектуры XIX века. Говорят, в середине 80-х у градостроителей уже были планы закрыть тут автомобильное движение и сделать Школьную вторым московским Арбатом. Однако реализовать задуманное удалось лишь в настоящее время. Работы по благоустройству находятся на заключительном этапе.

На свежеотремонтированных фасадах уже появляются стилизованные под старину навесы. Уложены свежие газоны, а в сплошном покрытии гранитных плит сохранили, почти как музейные экспонаты, участки полуторавековой брусчатки.

Горожане уже оценили ход благоустройства:

- Здесь была обычная улица, здесь стояли автомобили, ходили люди. А теперь нам сделали вот такую вот красоту. - Отреставрировали хорошо. Достаточно чисто. Ну, ощущения приятные, конечно.

Несколько десятков особняков полностью восстановлены и выкрашены в разные цвета. Всё вместе - это "Ансамбль Рогожской ямской слободы" - памятник истории и культуры федерального значения.

"Таких улиц нет. Вот двухэтажные дома. Исторические. По сути дела они все памятники федерального значения. И, конечно, здесь стоит над ней (улицей) поработать, чтобы это действительно центр не только Таганского района был. Она действительно очень интересная", - заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

В зону реконструкции попала не только улица Школьная. Всего - около шести гектаров. Благоустройство коснулось Большой и Малой Андроньевских улиц, сквер у входа в вестибюль станции метро "Площадь Ильича". И, конечно, внутридворовая территория, где переложили покрытие и установили новые детские площадки.

Хотя работы по благоустройству еще не завершены, пешеходы на улице есть, и они в прямом смысле предвкушают, как вдоль исторических фасадов раскинутся небольшие кафе, а Школьная улица станет самым комфортным местом на Таганке для прогулок и досуга.

- Мне все сейчас нравится. Не сравнить с тем, что было с этими особняками ранее. Цветовая гамма, кровля, плиточное покрытие, фонари вот эти вот.

Полностью завершить реконструкцию Школьной улицы планируют к началу осени. Затем в течение года здесь высадят около 30 деревьев и больше 120 кустарников. По задумке градостроителей пешеходная зона должна стать для горожан полноценным локальным центром притяжения, наряду с Арбатом и Никольской, таким же популярным местом, как московские Камергерский и Столешников переулки.

Андрей Сидоренко, Андрей Булычев, Михаил Жучков. "ТВ Центр ".