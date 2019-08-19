Нацистские лозунги и истерика жены: чем запомнится визит Нетаньяху на Украину

Скандалы не помешали подписать ряд соглашений

На Украину с двухдневным визитом прибыл премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. По итогам переговоров с президентом Владимиром Зеленским подписан ряд соглашений. В частности, стороны договорились расширить соглашение о свободной торговле между двумя странами. Тем временем украинские пользователи Сети активно обсуждают поведение супруги премьер-министра Израиля Сары, которая во время церемонии встречи в киевском аэропорту бросила на землю ломтик преподнесённого каравая.

Поведение супруги премьер-министра Израиля едва не затмило цель и неординарность этой поездки. Беньямин Нетаньяху впервые за 20 лет прибыл на Украину с государственным визитом. Как сообщает израильская пресса, скандалить Сара начала еще на борту самолета. Женщина рассердилась из-за того, что командир экипажа якобы не поприветствовал ее должным образом, попыталась прорваться в кабину пилотов и вынудила тех здороваться повторно. Но, видимо, даже это не охладило пыл супруги израильского премьера. На родине оппоненты Нетаньяху считают его жену неуравновешенной и недостаточно владеющей собой. В Киеве она продемонстрировала еще и незнание славянских традиций.

Биньямин Нетаньяху - частый гость в Москве. Поэтому что делать с хлебом и солью прекрасно знает. Но с встречающими его у трапа украинскими девушками решил немного пококетничать. Глава правительства Израиля, выполнив свою часть традиционного ритуала, затем отломил кусочек каравая, судя по кадрам, весьма крошечный, и передал его жене. Сара Нетаньяху недоуменно посмотрела на крошки от супруга и бросила их на землю. В соцсетях ее тут же осудили за неуважение к традициям.

В Мариинском дворце высокопоставленного гостя встретил президент Владимир Зеленский. Политиков также приветствовал почетный караул. Ставшим традиционным для новой Украины, но отнюдь не уместным для гостя из Израиля, аналогом нацистского слогана "Героям Слава!"

Сам Зеленский, выходя из машины вместе с Нетаньяху, умудрился выкрикнуть бандеровское "Слава Украине". Украинский президент и израильский премьер приняли участие в траурных мероприятиях в память о жертвах трагедии в Бабьем Яру. Здесь убили более 100 тысяч киевских евреев. Причем палачами в основном были украинские националисты.

"Бабий Яр - это сплошная боль. В этой могиле находятся тысячи евреев-украинцев, и не только евреев. Я хочу почтить память тех, кто погиб на этом месте. Наша главная цель - чтобы Бабий Яр никогда больше не повторился", - заявил Нетаньяху.

О том, что в современной Украине людей продолжали убивать по национальному признаку, как случилось в той же Одессе, Биньямин Нетаньяху не сказал ни слова. Ему оказалось достаточно заверений Владимира Зеленского в том, что Киев стоит на страже гуманизма, толерантности, свободы и демократии. Впрочем, этот визит вообще не о высоких материях. У каждой стороны свои, вполне себе прагматичные и приземленные цели. Зеленский заявил, что договорился с Нетаньяху решить проблему отказов украинцам, которых тысячами задерживают на границе, во въезде в Израиль. Президент Украины не упустил возможности пожаловаться на российскую агрессию и обсудить ситуацию в Донбассе, мол, Киеву есть чему поучиться у Тель-Авива в вопросах безопасности и обороны. Не забыли и о деньгах.

"Наш совокупный товарооборот превысил 1 миллиард долларов. Не сомневаюсь, скоро эта цифра значительно увеличится благодаря подписанию соглашения о свободной торговле товарами между Украиной и Израилем, что, надеюсь, будет в ближайшее время ратифицировано израильской стороной. Мы также договорились без задержек начать работу по расширению соглашения и на сферу услуг", - рассказал украинский президент.

А вот призыв Владимира Зеленского к израильскому премьеру признать голодомор актом геноцида украинского народа остался без ответа. Видимо, Биньямин Нетаньяху историю все-таки знает лучше. К тому же, этот его вояж в Киев явно рассчитан не только на националистическую аудиторию, а на всю украинскую общину, а это сотни тысяч человек, проживающую в Израиле. В сентябре там состоятся досрочные парламентские выборы. Именно с этим аналитики связывают первый за 20 лет визит израильского премьера в Незалежную.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".