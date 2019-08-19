В Москве нашли мертвым сына высокопоставленной чиновницы

В доме на Рязанском проспекте произошла трагедия из-за наркотиков

Следователи проводят проверку в Москве по факту смерти несовершеннолетнего сына чиновницы. Трагедия произошла в доме на Рязанском проспекте в Москве.

17-летний Алексей (все имена изменены) и его друзья Игорь и Даша устроили вечеринку на съёмной квартире в столице. Как пишет "Московский комсомолец", молодые люди принимали наркотики.

В результате Алексею стало плохо. Как рассказал его друг Игорь, тот стал вести себя неадекватно: бегал по квартире, кричал и разделся догола. Друзья не смогли привести его в чувство и вызвали скорую помощь.

Через несколько минут после звонка в экстренные службы Игорь вышел на балкон и увидел тело Алексея, лежащее на асфальте. Приехавшая на вызов бригада медиков констатировала смерть из-за травм, полученных при падении с высоты.

Со слов друзей погибшего, Алексей часто жаловался на гиперопеку со стороны матери. Женщина проживает во Владимирской области. Она занимает руководящую должность в отделе соцзащиты населения.

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