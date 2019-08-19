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Через три года появятся люди со свиными сердцами

17:13
  • понедельник
  • 19 августа 2019

Медицина не стоит на месте

В течение трех лет людям начнут пересаживать свиные сердца, к такому мнению пришли британские ученые, в частности, хирург Терренс Инглиш.

Органы свиньи больше всего похожи на человеческие по своим размерам, пишет "Газета.Ru" Для начала человеку попробуют пересадить почку, операция ожидается в 2019 году. Если она пройдет успешно, то в скором времени врачи попробуют пересадить сердце.

Этот опыт может спасти жизни тысячи людей, которые умирают в ожидании донора необходимого органа.

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