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Путин прилетел к Макрону на вертолете Ми-8 (видео)

17:18
  • понедельник
  • 19 августа 2019

Вертолет забрал президента в аэропорту Марселя

Владимир Путин в понедельник прибыл с рабочим визитом во Францию. Самолет президента приземлился в аэропорту Марселя. Видео публикует ТВЦ.RU.

Владимир Путин спустился по трапу, после чего поприветствовал встречающих. Затем президент поднялся на борт вертолета Ми-8 специального летного отряда "Россия", который ожидал его рядом с самолетом.

В Марселе, в форте Брегансон, Владимир Путин встретится с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Перед началом встречи они выступят с заявлением для прессы. Ожидается, что в ходе переговоров Путин и Макрон поговорят об Украине, обсудят ситуацию вокруг ядерной программы Ирана, а также перспективы четверхстороннего саммита по Сирии.

По пути во Францию самолет российской делегации сопровождали два истребителя ВВС Швейцарии. На борту Ил-96 находились журналисты, а также пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Уже после приземления он рассказал, что сопровождение самолета было актом гостеприимства со стороны Швейцарии.

Видео: Швейцарские истребители сопроводили самолет с Песковым

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Владимир Путин на борту вертолета
Владимир Путин на борту вертолета
Владимир Путин на борту вертолета
Владимир Путин на борту вертолета
Рабочий визит Владимира Путина во Францию
Рабочий визит Владимира Путина во Францию
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