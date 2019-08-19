Путин прилетел к Макрону на вертолете Ми-8 (видео)

Вертолет забрал президента в аэропорту Марселя

Владимир Путин в понедельник прибыл с рабочим визитом во Францию. Самолет президента приземлился в аэропорту Марселя. Видео публикует ТВЦ.RU.

Владимир Путин спустился по трапу, после чего поприветствовал встречающих. Затем президент поднялся на борт вертолета Ми-8 специального летного отряда "Россия", который ожидал его рядом с самолетом.

В Марселе, в форте Брегансон, Владимир Путин встретится с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Перед началом встречи они выступят с заявлением для прессы. Ожидается, что в ходе переговоров Путин и Макрон поговорят об Украине, обсудят ситуацию вокруг ядерной программы Ирана, а также перспективы четверхстороннего саммита по Сирии.

По пути во Францию самолет российской делегации сопровождали два истребителя ВВС Швейцарии. На борту Ил-96 находились журналисты, а также пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Уже после приземления он рассказал, что сопровождение самолета было актом гостеприимства со стороны Швейцарии.

Видео: Швейцарские истребители сопроводили самолет с Песковым