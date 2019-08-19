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Рогозин резко осадил шутника за сообщение о "просверленной дырочке"

17:44
  • понедельник
  • 19 августа 2019

В прошлом году в бытовом отсеке ракеты обнаружили отверстие

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин ответил подписчику своего twitter-аккаунта, который напомнил про дырку на МКС.

Все началось с того, что Рогозин опубликовал видео транспортировки ракеты "Союз-2.1а" на стартовый стол космодрома Байконур, пишет агентство URA.RU. Под постом один из подписчиков оставил сообщение: "Дырочку уже просверлили?". Ответ Рогозина не заставил себя ждать. "Так ты через нее сейчас и говоришь", - написал глава "Роскосмоса".

Реальный инцидент с просверленной дыркой на корабле "Союз" произошел в августе прошлого года. Утечку удалось ликвидировать с помощью эпоксидной смолы. Расследование инцидента продолжается.

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