Появилось видео со свадьбы Купина и Донцовой из "Дома-2"

У невесты будут три свадебных платья

В интернете появились первые кадры со свадьбы участников телешоу "Дом-2" Алексея Купина и Майи Донцовой.

Церемония бракосочетания состоялась в Москве в Вернадском ЗАГСе без гостей, а праздничная трапеза – 19 августа. Влюбленные решили организовать торжество в голливудском стиле.

Звезды "Дома-2" решили не экономить на важном событии - свадьба обошлась молодоженам в миллион рублей. Донцова не смогла определиться со свадебным платьем, поэтому на торжестве их будет три. Одежда жениха – чуть скромнее: черные брюки, рубашка в тон и белый пиджак.

Купин и Донцова вместе уже два года, познакомились они на проекте "Дом-2". Поначалу мама Майи не была рада выбору дочери, однако Алексею удалось убедить ее в обратном.