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Как читать тайные страхи звезд в соцсетях

19:10
  • понедельник
  • 19 августа 2019

Способ раскрыла телеведущая Ксения Собчак

Телеведущая Ксения Собчак раскрыла, как по фотографиям знаменитостей читать их тайные страхи. Она рассказала о специальном проекте для журнала, в котором она раньше работала.

Суть проекта – разбор светских персонажей и звезд с помощью психолога. Как рассказала у себя в Instagram Собчак, по результатам работы оказалось, что большинство "светских" знакомых публикуют в соцсетях то, чем хотят похвастаться, но чего у них нет.

"Если с этой точки зрения рассматривать "веселые картинки", то вот сразу видно - кто просит прокомментировать свои ноги, и значит - сильно озабочен своей фигурой, кто-то хочет показаться умным, и пишет список прочитанных книг, кто-то недоволен личной жизнью, кто-то боится старости. За каждым фото – месседж. Но совсем не тот, который на фото. Смотрите за фото", - написала телеведущая, сопроводив пост видео с яхты.

После этого Собчак решила разобрать свою фотографию. По ее словам, на самом деле она уже давно не на яхте, а "пашет". Кроме того, яхта не принадлежит ей.

"То есть Бобик в гостях у Барбоса демонстрирует благосостоятельность , ноги сняты так, чтоб казаться длиннее, романтичной девушкой меня тоже особо не назовешь, но тут я очень стараюсь изобразить таковую)))"-  заключила телеведущая.

Новый пост Собчак вызвал бурную реакцию со стороны подписчиков. Многие не согласились с мнением телеведущей и заключили, что "иногда банан – это просто банан".

- А слабо ни на кого так не смотреть и просто радоваться за людей?

- Смотреть приятнее на красивое, на остальное всем пофиг, не преувеличивайте.

- А я всегда думала, что фото это просто фото. Психологам всегда хочется копать и находить то, чего нет - это их хлеб. 

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