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Зеленский внушил Путину "осторожный оптимизм"

19:03
  • понедельник
  • 19 августа 2019

Президент России уверен, что разговоры по Донбассу должны приводить к конкретным результатам

Владимир Путин заявил, что проинформирует Эмманюэля Макрона о своих телефонных переговорах с Владимиром Зеленским. По его словам, Украина будет обсуждаться на переговорах президентов России и Франции в форте Брегансон, передает ТВЦ.RU.

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"Здесь есть некоторые вещи, которые можно обсуждать, которые внушают определенный оптимизм", - сказал Путин перед началом встречи. Вопреки протоколу пресс-конференция президентов России и Франции прошла не после, а до переговоров в узком и расширенном составах.

В то же время Путин подчеркнул, что альтернативы Нормандскому формату не существует. По словам российского лидера, любые встречи по ситуации на юго-востоке Украины должны приводить к конкретным результатам. В качестве примера он привел закон об особом статусе Донбасса.

"В 2016 году мы пошли на компромисс, когда изменили имплементацию закона об особом статусе Донбасса. Тогда бывший президент Порошенко настаивал на том, чтобы это было изменено. Глава МИД Германии Штайнмайер сделал компромиссное предложение, мы пошли на него. Чтобы закон был имплементирован на временной основе в день голосования, а на постоянной основе после подведения итогов и подтверждения результатов структурами ОБСЕ. Ну так надо это сделать в конце концов", - призвал Владимир Путин.

В свою очередь Макрон отметил, что поговорит с Путиным о последних решениях Владимира Зеленского по Донбассу. Он надеется найти возможности "придать новый импульс" Минским соглашениям, учитывая "ряд решений", которые новый президент Украины принял "за короткий срок".

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