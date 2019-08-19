"Мисс Москва" едва не лишилась новорожденного сына

История российской Золушки все никак не уляжется

"Мисс Москва-2015" Оксана Воеводина может остаться без алиментов на своего трехмесячного сына Леона.

Все дело в том, что ее бывший супруг – экс-король Малайзии Мухаммад V – по местным законам не обязан выплачивать экс-жене пособие по уходу за ребенком. Оксане еще повезло, что она поехала рожать ребенка в Россию, в противном случае, после развода у нее забрали ребенка – этого требует мусульманская традиция, пишет kp.ru ("Комсомольская правда").

"Малыша — тем более мальчика, точно забрали бы: сыновей там (В Малайзии – прим. ред.) отдают на воспитание отцам. Остается надеяться, что экс-король — мужчина достойный и будет помогать бывшей жене материально. Тем более, что он человек светский, с европейским образованием — есть шанс, что супруги договорятся цивилизованно. Но в любом случае алименты будут доброй волей султана, а не его обязанностью", - отметили специалисты.

Брак между Мухаммадом и Оксаной продержался девять месяцев и был расторгнут 1 июля 2019 года. За это время неоднократно появлялись новости об их разводе. В мае у пары родился первенец – сын Леон. Однако адвокат монарха не исключает, что ребенок мог быть зачат другим мужчиной.

В то же время СМИ не исключают, что развод Мухаммада был вынужденным, поскольку брак не одобрили на родине экс-короля. Вполне возможно, что пара сохранила свои отношения, но подчинилась жестоким традициям. Королевский двор уже подобрал Мухаммаду новую жену, которая была бы ровней малазийскому монарху. Имя девушки держится в секрете.

Оксана Воеводина сообщения о разводе никак не комментирует и вместе с сыном находится в России. Мухаммад оплачивает все ее счета.