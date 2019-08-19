Макрон сделал жене больно на глазах у Путина (видео)

Во время встречи президентов Франции и России произошел неприятный инцидент

Первая леди Франции Брижит Макрон в понедельник поприветствовала президента России Владимира Путина в форте Брегансон, куда он прилетел на встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Супруга французского лидера появилась в субботу вечером на публике с бандажом на руке. Недавно она поскользнулась на лодке и вывихнула плечо. Лангетка с ее руки к моменту церемонии приветствия пропала. При встрече Путин вручил Макрон букет цветов, который она держала в здоровой руке.

На видео со встречи можно заметить, как жена президента Франции прячет правую руку. После приветственных слов Макрон на глазах у Путина взял жену за больную руку. Супруга схватилась за травмированную руку и отстранилась. Момент со встречи публикует ТВЦ.RU.

Ранее Путин и Макрон в Марселе выступили с заявлениями для прессы. Президент России впервые прокомментировал протестные акции в Москве, сравнив их с движением "Желтые жилеты" во Франции.

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