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Путин впервые высказался о митингах в Москве

19:42
  • понедельник
  • 19 августа 2019

Глава государства сравнил несанкционированные акции и движение "желтых жилетов"

Граждане России имеют право на проведение митингов, если они проходят в рамках закона. Об этом заявил президент России Владимир Путин после прошедших в столице несанкционированных протестов на фоне выборов Мосгордуму.
Кремль отреагировал на митинги в Москве

"Никто - ни власти, ни какие-то группы граждан - не имеет право нарушать действующий закон и доводить ситуацию до абсурда или до столкновений с властями", - подчеркнул глава государства, добавив, что нарушитель должен отвечать по всей строгости закона.

Путин отметил, что в России никогда не произойдут события, похожие на акции "желтых жилетов", которые продолжаются уже больше полугода.

"Погибло где-то 11 человек, 2,5 тысячи получили ранения, 2 тысячи полицейских в том числе. Мы бы не хотели, чтобы подобные события происходили в российской столице, и будем делать все, чтобы наша внутриполитическая ситуация развивалась строго в рамках действующего закона", - отметил президент перед переговорами с французским коллегой Эммануэлем Макроном.

В свою очередь президент Пятой Республики согласился в Путиным, что во время митингов нужно соблюдать закон, однако стоит различать ситуации, происходящие в обеих странах.  

"Франция считает, что любой человек имеет право и должен иметь возможность свободно выражать свое мнение. Поэтому нужно различать свободу выражения мнения и вопросы соблюдения общественного порядка", - заявил Макрон.

Масштабные акции движения "желтые жилеты" начались во Франции в ноябре прошлого года из-за повышения цен на топливо. Затем протестующие начали выступать за повышение минимальных зарплат и пенсий, а также улучшение социальной защиты. Сейчас главное требование демонстрантов — отставка президента страны Эммануэля Макрона.

В Москве несанкционированные митинги прошли 27 июля и 3 августа 2019 года из-за отказа в регистрации ряду кандидатов в депутаты Мосгордумы - в подписных листах значились умершие люди. Оппозиционерам предлагали провести согласованную акцию протеста или обжаловать решение избиркома, однако они организовали нелегальные митинги.

По факту массовых беспорядков и нападений на представителей власти возбуждены уголовные дела. Наказание за подобные правонарушения предусматривает до 15 лет лишения свободы. 12 августа Басманный суд Москвы арестовал 14-го фигуранта уголовного дела о массовых беспорядках в столице 27 июля.

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