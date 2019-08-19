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Лазарев показал умилительное фото с сыном-красавцем

19:45
  • понедельник
  • 19 августа 2019

Фанаты певца обезумели от счастья

Певец Сергей Лазарев показал в Instagram очередное фото со своим сыном Никитой. На снимке они позируют в схожей по цветам одежде в фотостудии на сером фоне. Сын Лазарева обминает отца за ногу.

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Фанаты Лазарева пришли в восторг от нового фото Лазарева с сыном. "Зайки", "Какие милашки", "Няшки" – пишут многие под снимком.

- Сын на маму суррогатную видимо похож. От Сергея ничего нет.

- Вон как он папку любит сильно!

- Любимые. Вы такие красивые и хорошенькие, счастья вам и всегда вот так улыбайтесь.

- Пожалуйста, только давайте под этим максимально милым и счастливым фото не писать "А ГДЕ МАМА,КАК ОН БЕЗ МАМЫ, УЖАС ,КО-КО-КО" просто расстайте от умиления.

В 2014 году артист стал отцом – у него родился сын Никита. Певец держит в секрете имя матери своего ребенка. Ранее Лазарев показал пляжные фото с сыном.

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