США провели испытание запрещенной ракеты

Это первый пуск после выхода из ДРСМД

Соединенные Штаты испытали крылатую ракету, запрещенную Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Как сообщает РИА Новости, пуск был произведен 18 августа на острове Сан-Николас (штат Калифорния). Речь идет о ракете наземного базирования обычной (неядерной) конфигурации.

Испытание прошло успешно, ракета точно поразила цель после более чем 500 километров полета.

2 августа 2019 года США вышли из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), подписанного в 1987 году Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом. В Вашингтоне утверждают, что Россия имеет ракету 9М729, дальность полета которой превышает допустимые по ДРСМД нормы, однако Москва это отрицает. В ответ президент России Владимир Путин 4 марта подписал указ о приостановке выполнения условий ДРСМД.

Видео: Путин рассказал о последствиях выхода США из ДРСМД