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Дерзкому поступку Сары Нетаньяху нашли оправдание

20:30
  • понедельник
  • 19 августа 2019

Жена премьер-министра Израиля выбросила кусок каравая в киевском аэропорту

Украинский блогер Анатолий Шарий объяснил странный поступок супруги премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сары.
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Как ранее писали СМИ, семью Нетаньяху встретили в аэропорту Киева девушки в традиционных украинских костюмах, с караваем и солью. Биньямин ранее уже был знаком с этой традицией, поэтому он отломил кусочек хлеба и макнул его в соль. После он дал кусок каравая супруге, однако та бросила его на землю. Этот поступок не на шутку разозлил украинцев, они поспешили обвинить жену главы правительства в неуважении и потребовали извинений.

Однако, как утверждает Шарий, в этой ситуации не все так однозначно. Видимо, Сара совершила какой-то свой ритуал и совсем не хотела обидеть украинцев, пишет издание "Вести.Украина".

"По моей информации, жена Нетаньяху покрошила хлеб на землю, сказав на иврите: Пусть земля эта родит хлеб, молоко и мед, а люди на ней будут счастливы", - заявил блогер.

В офисе президента Украины Владимира Зеленского поступок супруги Нетаньяху объяснили тем, что она случайно уронила кусок каравая на землю. 

Видео: украинцы посочувствовали Нетаньяху после выходки жены с караваем

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