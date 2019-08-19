ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин оценил последствия взрыва на полигоне под Северодвинском

22:15
  • понедельник
  • 19 августа 2019

Никакой угрозы для жителей Архангельской области нет, подчеркнул президент

Старинный форт Брегансон на французском Лазурном побережье в понедельник стал центром большой международной политики. Там прошла встреча Владимира Путина и Эммануэля Макрона. Президент России прибыл по приглашению своего коллеги, чтобы "сверить часы". Главы двух государств обменялись своим видением решения наиболее актуальных мировых проблем.

Трамп прозрел после взрыва в Архангельской области
Стали известны детали гибели атомщиков под Архангельском
Новые подробности взрыва на полигоне под Архангельском

В частности, речь во время встречи зашла об аварии в Северодвинске. По словам Путина, какая-либо угроза отсутствует. "Никакой угрозы там нет, и никакого повышения радиационного фона там тоже не существует. Туда были направлены эксперты, в том числе независимые эксперты, которые контролируют ситуацию. Серьезных изменений там нет, но превентивные меры принимаются, чтобы не было никаких неожиданностей", - сказал президент России. Он пообещал представить погибших к госнаградам.

В момент, когда самолет российского президента начинает выруливать к месту торжественной встречи в аэропорту Марселя, протокольные службы приходят в движение. Через секунду появляются два трапа. Затем красная дорожка, которую привозят на специальном погрузчике, чтобы удобнее было её расстилать.

В это время в Брегансоне, официальной резиденции президента Франции, уже все готово к встрече. Флаги установлены. Журналисты в сборе. Те, кто летел спецрейсом из Москвы, в это время продолжают обсуждать инцидент в небе над Швейцарией. Речь о двух истребителях, которые несколько минут сопровождали борт с прессой, пока он летел над этой страной.

Впрочем, все разговоры на этот счет прекращаются, едва начинается встреча. В Брегансон из Марселя, учитывая расстояние в 150 километров, Путин прилетает на вертолете, успевая, как позже расскажет российский лидер, с высоты птичьего полета насладиться прекрасным видом.

"Господин Макрон так любезен, что всю нашу делегацию посадил в тень, а сам и его делегация сидит на солнце, поэтому я постараюсь быть кратким", - начал Путин.

Но краткой даже эта приветственная часть переговоров не получается. Журналистам дают право задать четыре вопроса. И в числе первых они, разумеется, спрашивают про возможную встречу в нормадском формате по Донбассу. Макрон в этом плане оптимистичен.

"Мне кажется, мы должны организовать этот саммит в нормандском формате. Мы хотели бы, чтобы он состоялся. Мы об этом поговорим с президентом Путиным, затем наши советники будут обсуждать возможность подобного саммита", - заявил Макрон.

"Конечно, любая встреча, в том числе и встреча в нормандском формате, должна приводить к конкретным результатам. И, на мой взгляд, нужно добиваться того, о чем мы договаривались раньше. Безусловно, добиваться, идти к этой цели. Ну, например, мы в свое время пошли в 2016 году на значительный компромисс, когда фактически видоизменили имплементацию закона об особом статусе Донбасса. Ну, так надо это сделать в конце концов. Как-то это оформить. То же самое касается некоторых других вопросов. Например, вопроса, связанного с амнистией", - сказал Путин.

Видео: Макрон сделал жене больно на глазах у Путина

Пока, впрочем, даже после избрания нового президента на Украине, никаких реальных подвижек в плане выполнения минских соглашений не происходит. Следуют лишь голословные заявления со стороны Киева, мол, мы хотим мира. При этом общаться с жителями Донбасса напрямую Зеленский, как и Порошенко, наотрез отказался, еще и предложив расширить "нормандский формат", включив туда ряд стран, в том числе США. Их политику Путин и Макрон тоже обсудили. Речь и про иранскую ядерную программу и про договор о ракетах средней и меньшей дальности, который совсем недавно окончательно перестал существовать.

"Не мы вышли из договора по ракетам средней и меньшей дальности. Я хочу напомнить, что касается ракет средней и меньшей дальности, я уже заявлял об этом и здесь, во Франции, хочу сказать еще раз, мы берём на себя обязательство в одностороннем порядке, если такие ударные комплексы будут производиться США, мы тоже будем это делать, но мы не будем их размещать в тех регионах мира, пока там не появятся американские комплексы такого рода. Мы, к сожалению, пока тоже не услышали реакции на то, что мы сказали неоднократно публично. Такое впечатление, что нас просто не слышат. Хотя, я думаю, что европейцы заинтересованы в том, чтобы нас услышать", - прокомментировал Путин.

И Макрон на это, безусловно, способен, что Франция уже продемонстрировала, во многом поспособствовав полному восстановлению в правах российской делегации в ПАСЕ. Роль и авторитет этой страны в Евросоюзе тоже будет только возрастать, говорят эксперты. Особенно после ухода Меркель. И это Макрон, конечно же, осознает, что вполне понятно и по его сегодняшним заявлениям.

"Мы две ядерные державы, мы два постоянных члена Совета безопасности ООН. Мы должны уметь договориться. Даже если у нас есть разногласия по некоторым вопросам, мы должны работать вместе", - пояснил Макрон.

Это "вместе" французские журналисты воспринимают как сигнал, тут же интересуясь про отмену санкций. Макрон отбивается, что об этом речи пока не идет. У Путина же в этом контексте спрашивают насчет формата G8 и возвращения туда России.

"Что касается G8, о которой вы сказали, так её не существует. Как я могу возвратиться в организацию, которой не существует. Сегодня это семерка. Что касается возможного формата в рамках восьми государств, ну, мы никогда ни от чего не отказываемся", - ответил российский лидер.

В конце этой небольшой пресс-конференции звучит вопрос, который данных переговоров конечно не касается, но не задать его французские журналисты, разумеется, не могли. Речь про выборы в Москве и митинги.

"Все это связано с электоральным циклом. В сентябре этого года должны состояться выборы  в региональные органы власти, в том числе в Москве. В 2014 году, когда были предыдущие выборы, до них не были допущены примерно 111 человек. По различным причинам. Избиркомы за соответствующие нарушения этих людей не допустили до выборов. В этом году до выборов не допущено 57 человек. Тоже за очевидные нарушения в ходе избирательной кампании. Там просто сфальсифицированы подписи, как утверждают эксперты избиркомов. Существует законный способ разрешения споров - это судебные процедуры. И есть прецеденты, когда обратившиеся в суд незарегистрированные кандидаты отстояли свое право избираться. Что касается самих вот этих событий, то, думаю, что не скажу ничего нового. Граждане имеют право на мирные, в соответствии с действующим законом, протесты. А власти должны обеспечить реализацию этих прав. Но никто: ни власти, ни какие-то группы граждан не имеют права нарушать действующий закон. Либо доводить ситуацию до абсурда, либо до столкновений с властями. Это нарушение закона. И все, кто виновен, должны быть привлечены к ответственности. Но, как мы знаем, не только в России происходят события подобного рода, я в гостях, и мне неудобно об этом говорить, но вынужден, поскольку вы задаете такие вопросы. Мы все знаем о событиях, связанных с так называемыми "желтыми жилетами", в ходе которых, по нашим подсчетам, погибло 11 человек. 2,5 тысячи получили ранения. Две тысячи полицейских в том числе. Мы бы не хотели, чтобы подобные события происходили в российской столице. И будем делать все, чтобы наша внутриполитическая ситуация развивалась строго в рамках действующего закона", - подчеркнул Путин.

На этом лидеры попрощались с прессой, отправившись на переговоры, где помимо озвученных тем, также обсуждаются ситуации в Сирии и Ливии, вопросы климата. И еще масса тем, включая развитие двусторонних экономических отношений, которые, несмотря на санкции, демонстрируют хороший темп.

Александр Панюшкин, Александр Званцев, "ТВ Центр".

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Читайте также:
Новости по теме
Рабочий визит Владимира Путина во Францию
Рабочий визит Владимира Путина во Францию
Рабочий визит Владимира Путина во Францию
Рабочий визит Владимира Путина во Францию
Рабочий визит Владимира Путина во Францию
Рабочий визит Владимира Путина во Францию
Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи
Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи
Рабочий визит Владимира Путина во Францию
Рабочий визит Владимира Путина во Францию
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.