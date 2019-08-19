Путин оценил последствия взрыва на полигоне под Северодвинском

Никакой угрозы для жителей Архангельской области нет, подчеркнул президент

Старинный форт Брегансон на французском Лазурном побережье в понедельник стал центром большой международной политики. Там прошла встреча Владимира Путина и Эммануэля Макрона. Президент России прибыл по приглашению своего коллеги, чтобы "сверить часы". Главы двух государств обменялись своим видением решения наиболее актуальных мировых проблем.

В частности, речь во время встречи зашла об аварии в Северодвинске. По словам Путина, какая-либо угроза отсутствует. "Никакой угрозы там нет, и никакого повышения радиационного фона там тоже не существует. Туда были направлены эксперты, в том числе независимые эксперты, которые контролируют ситуацию. Серьезных изменений там нет, но превентивные меры принимаются, чтобы не было никаких неожиданностей", - сказал президент России. Он пообещал представить погибших к госнаградам.

В момент, когда самолет российского президента начинает выруливать к месту торжественной встречи в аэропорту Марселя, протокольные службы приходят в движение. Через секунду появляются два трапа. Затем красная дорожка, которую привозят на специальном погрузчике, чтобы удобнее было её расстилать.

В это время в Брегансоне, официальной резиденции президента Франции, уже все готово к встрече. Флаги установлены. Журналисты в сборе. Те, кто летел спецрейсом из Москвы, в это время продолжают обсуждать инцидент в небе над Швейцарией. Речь о двух истребителях, которые несколько минут сопровождали борт с прессой, пока он летел над этой страной.

Впрочем, все разговоры на этот счет прекращаются, едва начинается встреча. В Брегансон из Марселя, учитывая расстояние в 150 километров, Путин прилетает на вертолете, успевая, как позже расскажет российский лидер, с высоты птичьего полета насладиться прекрасным видом.

"Господин Макрон так любезен, что всю нашу делегацию посадил в тень, а сам и его делегация сидит на солнце, поэтому я постараюсь быть кратким", - начал Путин.

Но краткой даже эта приветственная часть переговоров не получается. Журналистам дают право задать четыре вопроса. И в числе первых они, разумеется, спрашивают про возможную встречу в нормадском формате по Донбассу. Макрон в этом плане оптимистичен.

"Мне кажется, мы должны организовать этот саммит в нормандском формате. Мы хотели бы, чтобы он состоялся. Мы об этом поговорим с президентом Путиным, затем наши советники будут обсуждать возможность подобного саммита", - заявил Макрон.

"Конечно, любая встреча, в том числе и встреча в нормандском формате, должна приводить к конкретным результатам. И, на мой взгляд, нужно добиваться того, о чем мы договаривались раньше. Безусловно, добиваться, идти к этой цели. Ну, например, мы в свое время пошли в 2016 году на значительный компромисс, когда фактически видоизменили имплементацию закона об особом статусе Донбасса. Ну, так надо это сделать в конце концов. Как-то это оформить. То же самое касается некоторых других вопросов. Например, вопроса, связанного с амнистией", - сказал Путин.

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Пока, впрочем, даже после избрания нового президента на Украине, никаких реальных подвижек в плане выполнения минских соглашений не происходит. Следуют лишь голословные заявления со стороны Киева, мол, мы хотим мира. При этом общаться с жителями Донбасса напрямую Зеленский, как и Порошенко, наотрез отказался, еще и предложив расширить "нормандский формат", включив туда ряд стран, в том числе США. Их политику Путин и Макрон тоже обсудили. Речь и про иранскую ядерную программу и про договор о ракетах средней и меньшей дальности, который совсем недавно окончательно перестал существовать.

"Не мы вышли из договора по ракетам средней и меньшей дальности. Я хочу напомнить, что касается ракет средней и меньшей дальности, я уже заявлял об этом и здесь, во Франции, хочу сказать еще раз, мы берём на себя обязательство в одностороннем порядке, если такие ударные комплексы будут производиться США, мы тоже будем это делать, но мы не будем их размещать в тех регионах мира, пока там не появятся американские комплексы такого рода. Мы, к сожалению, пока тоже не услышали реакции на то, что мы сказали неоднократно публично. Такое впечатление, что нас просто не слышат. Хотя, я думаю, что европейцы заинтересованы в том, чтобы нас услышать", - прокомментировал Путин.

И Макрон на это, безусловно, способен, что Франция уже продемонстрировала, во многом поспособствовав полному восстановлению в правах российской делегации в ПАСЕ. Роль и авторитет этой страны в Евросоюзе тоже будет только возрастать, говорят эксперты. Особенно после ухода Меркель. И это Макрон, конечно же, осознает, что вполне понятно и по его сегодняшним заявлениям.

"Мы две ядерные державы, мы два постоянных члена Совета безопасности ООН. Мы должны уметь договориться. Даже если у нас есть разногласия по некоторым вопросам, мы должны работать вместе", - пояснил Макрон.

Это "вместе" французские журналисты воспринимают как сигнал, тут же интересуясь про отмену санкций. Макрон отбивается, что об этом речи пока не идет. У Путина же в этом контексте спрашивают насчет формата G8 и возвращения туда России.

"Что касается G8, о которой вы сказали, так её не существует. Как я могу возвратиться в организацию, которой не существует. Сегодня это семерка. Что касается возможного формата в рамках восьми государств, ну, мы никогда ни от чего не отказываемся", - ответил российский лидер.

В конце этой небольшой пресс-конференции звучит вопрос, который данных переговоров конечно не касается, но не задать его французские журналисты, разумеется, не могли. Речь про выборы в Москве и митинги.

"Все это связано с электоральным циклом. В сентябре этого года должны состояться выборы в региональные органы власти, в том числе в Москве. В 2014 году, когда были предыдущие выборы, до них не были допущены примерно 111 человек. По различным причинам. Избиркомы за соответствующие нарушения этих людей не допустили до выборов. В этом году до выборов не допущено 57 человек. Тоже за очевидные нарушения в ходе избирательной кампании. Там просто сфальсифицированы подписи, как утверждают эксперты избиркомов. Существует законный способ разрешения споров - это судебные процедуры. И есть прецеденты, когда обратившиеся в суд незарегистрированные кандидаты отстояли свое право избираться. Что касается самих вот этих событий, то, думаю, что не скажу ничего нового. Граждане имеют право на мирные, в соответствии с действующим законом, протесты. А власти должны обеспечить реализацию этих прав. Но никто: ни власти, ни какие-то группы граждан не имеют права нарушать действующий закон. Либо доводить ситуацию до абсурда, либо до столкновений с властями. Это нарушение закона. И все, кто виновен, должны быть привлечены к ответственности. Но, как мы знаем, не только в России происходят события подобного рода, я в гостях, и мне неудобно об этом говорить, но вынужден, поскольку вы задаете такие вопросы. Мы все знаем о событиях, связанных с так называемыми "желтыми жилетами", в ходе которых, по нашим подсчетам, погибло 11 человек. 2,5 тысячи получили ранения. Две тысячи полицейских в том числе. Мы бы не хотели, чтобы подобные события происходили в российской столице. И будем делать все, чтобы наша внутриполитическая ситуация развивалась строго в рамках действующего закона", - подчеркнул Путин.

На этом лидеры попрощались с прессой, отправившись на переговоры, где помимо озвученных тем, также обсуждаются ситуации в Сирии и Ливии, вопросы климата. И еще масса тем, включая развитие двусторонних экономических отношений, которые, несмотря на санкции, демонстрируют хороший темп.

Александр Панюшкин, Александр Званцев, "ТВ Центр".

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