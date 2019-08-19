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Как изменился Зеленоград после прихода программы "Мой район"

22:43
  • понедельник
  • 19 августа 2019

Останавливаться на достигнутом не намерены - впереди еще много планов

Один из самых живописных округов столицы - Зеленоград - постепенно обретает новый облик. В рамках программы "Мой район" строят путепроводы, спортивные объекты, детские площадки - всё, чтобы сделать среду проживания максимально комфортной. Уже приведены в порядок десятки дворов. Благоустраивают главное место отдыха - Парк Победы.

В любую погоду над футбольным полем раздается гул радиоуправляемых самолетов. В размерах эти железные птички уступают своим большим братьям - чего не скажешь о манёвренности. На трибунах - традиционно толпа завороженных зрителей. Слава о местном кружке авиамоделирования уже давно вышла за пределы района. Воспитанники - призеры и победители мировых кубков.

"У нас на районе хорошая база для развития в этом виде спорта. Здесь можно найти свою какую-то отрасль. Здесь много направлений. Скорее всего, каждому можно найти что-то интересное для него. И, к тому же, можно заниматься как хобби, так и профессионально. Как я, например", - рассказал Илья Кочетыгов.

Пятидесятилетнюю верность, как у Александра Николаевича, даже язык не поворачивается назвать простым хобби.

"Я всегда мечтал: делать и летать.  Вот когда хочешь этого, оно само к тебе приходит", - сказал Александр Кириенко.

Именно вокруг района Матушкино и вырос Зеленоград. На этой территории из-за обилия болот, крупных поселений долгое время не было. Первое упоминание встречается в начале XVII века. Небольшая деревня в три двора была названа Матюшкино, по фамилии дворян, которые ей владели. Сейчас район и сам похож на небольшой уютный городок. За последние годы здесь благоустроили 76 дворов и отремонтировали 24 дома. В порядок привели 45 детских и 12 спортивных площадок. В этом году в Матушкино появилась и своя парковая зона.

Подробности смотрите в репортаже корреспондента "ТВ Центра" Александры Сергомасовой.

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