Макрон на встрече с Путиным блеснул знаниями Достоевского

Президенты порассуждали об отличиях русского от француза

Президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи с российским коллегой Владимиром Путиным вспомнил отрывок из романа писателя Федора Достоевского "Подросток".

Цитата пришлась к месту во время разговоров об отличиях русского человека от европейца. "Она в том, что он был более русским, когда он был более европейцем", - заявил Макрон (цитата по РИА Новости).

В произведении Достоевского этот фрагмент звучит следующим образом: "Всякий француз может служить не только своей Франции, но даже и человечеству, единственно под тем лишь условием, что останется наиболее французом; равно — англичанин и немец. Один лишь русский получил уже способность становиться наиболее русским именно лишь тогда, когда он наиболее европеец".

Владимир Путин прибыл с официальным визитом во Францию в понедельник, 19 августа. Его переговоры с Макроном прошли в резиденции Брегансон. Стороны обсудили Украину, Сирию, а также вопросы, касаемые Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

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