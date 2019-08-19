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Выстреливший в женщину с коляской мужчина арестован

22:22
  • понедельник
  • 19 августа 2019

После инцидента в Новой Москве возбуждено уголовное дело

Суд арестовал на два месяца участника уличного конфликта в Новой Москве, который ранил из травматического пистолета незнакомую женщину. Она гуляла по двору с коляской и сделала замечание шумной компании. В ответ один их мужчин погнался за ней, угрожая оружием. Пуля попала в голову. Даже после этого дебошир не угомонился.

На заседании по избранию меры пресечения, стрелок из Новой Москвы, как его успели прозвать в прессе, вел себя тихо и виновато опускал глаза, что разительно отличается от поведения в момент задержания. На кадрах, снятых очевидцами, несколько полицейских пытаются посадить мужчину в патрульный автомобиль. Мужчина делает вид, что не понимает, что стало причиной задержания. Но о случившемся напоминает муж пострадавшей.

Как стало известно, в минувшую пятницу четверо пьяных мужчин устроили дебош во дворе многоквартирного дома. Женщина с коляской попросила их вести себя тише. В ответ один из скандалистов набросился на молодую мать. Она смогла заскочить в подъезд и добежать до лифта, но двери не успели закрыться. Вот он мешает ей пройти и наставляет пневматический пистолет. Прозвучал выстрел. Пуля попала в голову. Истекая кровью, она доехала до своего этажа и позвонила соседям. Они вызвали скорую помощь.

По словам очевидцев, мужчина не спешил покидать место преступления. Он вышел во двор, выломал зеркала у припаркованных рядом машин и сделал несколько выстрелов  в сторону детской площадки.

Подробности смотрите в репортаже Виктора Прокушева.

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