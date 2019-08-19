Появилось видео запуска запрещенной ракеты США

В России это испытание назвали заранее спланированным мероприятием

В интернете появилось видео запуска Соединенными Штатами крылатой ракеты, запрещенной Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Пуск был произведен 18 августа острове Сан-Николас, штат Калифорния. Испытание прошло успешно, ракета точно поразила цель после более чем 500 километров полета.

В России уже отреагировали на испытания Пентагона. Это лишний раз подтверждает, что Вашингтон заранее готовился выйти из ДРСМД. Это испытание заставляет снова задуматься над сохранностью архитектуры европейской системы безопасности", - заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

2 августа 2019 года США вышли из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), подписанного в 1987 году Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом. В Вашингтоне утверждают, что Россия имеет ракету 9М729, дальность полета которой превышает допустимые по ДРСМД нормы, однако Москва это отрицает. В ответ президент России Владимир Путин 4 марта подписал указ о приостановке выполнения условий ДРСМД.

Видео: в России предупредили США об ответных мерах на размещение РСМД