Дочь первого президента Узбекистана погрязла в уголовных делах

Она уже находится под стражей по прошлым обвинениям, но появились еще новые

В отношении Гульнары Каримовой, старшей дочери покойного президента Узбекистана Ислама Каримова, возбудили очередные уголовные дела.

На этот раз речь идет о хищении государственных средств, а также вымогательстве в особо крупном размере, пишет "Интерфакс".

По информации Генпрокуратуры страны, Каримова, состоя в сговоре с другими людьми, приобрела по заниженной стоимости принадлежащие государству пакеты акций АО "Кувасайцемент" и "Бекабадцемент". После она продала их иностранцам и покровительствовала незаконной деятельности в ущерб своей родине. Кроме того, дочь первого президента Узбекистана вынуждала граждан и владельцев различных компаний передать свое имущество принадлежащим ей компаниям.

На данный момент Гульнара находится по стражей по предыдущим обвинениям.

В декабре 2017 года Гульнара Каримова была приговорена к 10 годам лишения свободы. Однако затем суд заменил наказание на ограничение свободы на срок пять лет. Здесь во внимание, в частности, принимались обязательства дочери Ислама Каримова по возвращению нажитых преступным путем средств.

В августе 2015 года Каримова была осуждена за вымогательство и уклонение от уплаты налогов. Кроме того, в ее отношении было возбуждено уголовное дело по обвинению в мошенничестве, сокрытии иностранной валюты, нарушении таможенного законодательства и легализации доходов, полученных преступным путем. Общая сумма ущерба по двум уголовным делам составила почти два миллиарда долларов.