В Москве у мужчин в париках нашли оружие

Подозрительных лиц уже передали полиции

В Москве задержали двух вооруженных мужчин. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Мужчины привлекли внимание правоохранительных органов поздно ночью на улице Симоновский вал, потому что были в женских париках и медицинских масках. При виде стражей правопорядка неизвестные попытались скрыться, но были задержаны, передает РИА Новости.

При себе у мужчин в париках нашли травматический и сигнальный пистолеты, переделанные под стрельбу боевыми патронами. Оружие нашли в куртках. Задержанных уже передали полиции.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен