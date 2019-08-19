ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве у мужчин в париках нашли оружие

22:41
  • понедельник
  • 19 августа 2019

Подозрительных лиц уже передали полиции

В Москве задержали двух вооруженных мужчин. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Мужчины привлекли внимание правоохранительных органов поздно ночью на улице Симоновский вал, потому что были в женских париках и медицинских масках. При виде стражей правопорядка неизвестные попытались скрыться, но были задержаны, передает РИА Новости.

При себе у мужчин в париках нашли травматический и сигнальный пистолеты, переделанные под стрельбу боевыми патронами. Оружие нашли в куртках. Задержанных уже передали полиции.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Новости по теме
Сотрудники Росгвардии
Сотрудники Росгвардии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.