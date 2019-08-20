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На свадьбе Майи Донцовой и Алексея Купина случилось ЧП

08:35
  • вторник
  • 20 августа 2019

Такого гости и молодожены не ожидали

Алексей Купин и Майя Донцова 19 августа сыграли свадьбу. На пышное торжество собрались все звезды "Дома-2".
Появилось видео со свадьбы Купина и Донцовой из "Дома-2"

Влюбленные давно мечтали о роскошной свадьбе. Ради праздника Алексей и Майя заранее сходили в загс, что бы "формальности" не помешали им как следует повеселиться. В итоге торжество удалось на славу.

Свадьбу Донцова и Купин организовали в голливудском стиле в загородном коттедже. Зал и огромная площадка перед домом были украшены в золотых и серебряных тонах. Все было идеально.

Однако не обошлось без ЧП. В середине вечеринки в зале неожиданно отключилось электричество. Всё погрузилось в кромешную темноту. Но гости, как и положено звездам "Дома-2" не растерялись. Они принялись шутить и снимать друг друга в темноте. Позже кадрами ЧП на свадьбе Купина и Донцовой в Instagram поделился Саймон Марданшин.

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