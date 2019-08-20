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"От Лиссабона до Владивостока": Макрон уверен в европейском будущем России

08:40
  • вторник
  • 20 августа 2019

Президент Франции поделился впечатлениями от встречи с Путиным

Россию ждет европейское будущее – такое мнение высказал президент Франции Эммануэль Макрон по итогам переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

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"Мы верим в Европу, которая проходит от Лиссабона до Владивостока", — приводит заявление Макрона "Газета.Ru".

Французский президент также рассказал о других темах, которые он обсудил с Путиным. В их числе – природные пожары, изменение климата, ситуация в Ливии, а также сирийский вопрос.

Президент России прибыл с официальным визитом во Францию в понедельник, 19 августа. Его переговоры с Макроном прошли в резиденции Брегансон. Встреча продолжалась более трех часов.

Накануне лидеры, среди прочего, порассуждали об отличиях русского от француза:

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