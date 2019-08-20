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Зеленскому пообещали заморозку из-за споров с Россией

08:52
  • вторник
  • 20 августа 2019

"План Б" Киеву не поможет

Украину ожидает трудная зима. Причина – споры с Россией из-за транзита газа. Неопределенность в этом вопросе может повлиять на ситуацию на газовом рынке страны, заявил представитель Владимира Зеленского при кабмине Андрей Герус.
Украина рискует провести зиму без угля

Еще одна проблема – привычка теплогенерирующих компаний использовать запасы угля на складах для шантажа властей и повышения тарифов.

"Такие истории на Украине уже происходили, и мы хотели бы, чтобы это никогда не повторялось, и компании держали достаточные запасы угля на складах, особенно накануне трудной зимы, когда у нас есть определенные споры с "Газпромом" по транзиту газа", - заявил Герус на брифинге.

Ранее в Киеве заявляли, что существует "план Б" на тот случай, если контракт с Россией на транзит газа не будет продлен после 1 января 2020 года. Судя по всему, имелись в виду попытки украинской стороны договориться с партнерами и с 2020 года получать голубое топливо через Трансбалканский газопровод. Герус, комментируя ситуацию с газовым контрактом с Россией, заметил: если кто-то готов к худшему сценарию, то "он, скорее всего, не состоится", передает РИА Новости.

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