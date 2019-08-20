У банков появится новый повод блокировать карты россиян

Кредитные учреждения предлагают "замораживать" карты при получении подозрительных платежей

При подозрительных операциях банковские карты россиян будут блокировать. С такой инициативой выступили в Ассоциации банков России (АБР). Так, кредитные организации смогут приостанавливать действие карты получателя до подтверждения операции отправителем.

Сейчас подозрительная транзакция может быть остановлена, когда средства уже списаны со счета. "И даже если лишившийся денег клиент быстро среагирует и сообщит в банк о хищении, то юридических оснований для возврата средств у банка-отправителя уже нет", - рассказал газете "Коммерсантъ" вице-президент АБР Алексей Войлуков.

В начале июля СМИ рассказали об основных способах похищения денег со счетов россиян. По данным экспертов Центробанка, чаще всего остаться без средств рискуют пользователи мобильных устройств из-за своей небрежности и низкой киберграмотности.

До этого стало известно о новой схеме мошенничества с банковскими картами.