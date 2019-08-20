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У банков появится новый повод блокировать карты россиян

09:48
  • вторник
  • 20 августа 2019

Кредитные учреждения предлагают "замораживать" карты при получении подозрительных платежей

При подозрительных операциях банковские карты россиян будут блокировать. С такой инициативой выступили в Ассоциации банков России (АБР). Так, кредитные организации смогут приостанавливать действие карты получателя до подтверждения операции отправителем.

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Сейчас подозрительная транзакция может быть остановлена, когда средства уже списаны со счета. "И даже если лишившийся денег клиент быстро среагирует и сообщит в банк о хищении, то юридических оснований для возврата средств у банка-отправителя уже нет", - рассказал газете "Коммерсантъ" вице-президент АБР Алексей Войлуков.

В начале июля СМИ рассказали об основных способах похищения денег со счетов россиян. По данным экспертов Центробанка, чаще всего остаться без средств рискуют пользователи мобильных устройств из-за своей небрежности и низкой киберграмотности.

До этого стало известно о новой схеме мошенничества с банковскими картами.

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