Мечтавшая быть мальчиком дочь Джоли передумала и стала красавицей

Озорные хвостики и яркая футболка очень идут малышке

Самая очаровательная из всех шестерых детей Анджелины Джоли малышка Вивьен не на шутку испугала поклонников, когда вслед за сестрой Шайло возомнила себя мальчиком. 11-летняя девочка два года назад переняла мальчуковые манеры.

Вивьен последние пару лет одевается подчеркнуто мешковато и по-пацански. В ее гардеробе - широкие штаны, безразмерные футболки и шлепанцы. При чем вся обувь у нее даже не unisex, а подчеркнуто мужская.

Когда Анджелина Джоли записала младшую дочь на неженские – карате, фанатки по всему миру буквально сходили с ума, умоляя актрису одуматься и повлиять на дочь. Народ сравнивал Вивьен с Шайло и боялся повторения истории, ведь старшая дочь Джоли и Питта поначалу тоже просто одевалась как мальчик, а совсем недавно объявила себя мужчиной и собирается принимать гормональные препараты для смены пола.

Видео: передача "ТВ Центра" "Обложка "Громкие разводы"

Но похоже поклонники семьи голливудской звезды могут выдохнуть. В начале августа папарацци сняли Вивьен на одной из улиц Лос-Анджелеса. Девочка была в желтой футболочке и джинсовом комбинезоне, на ногах – простенькие кеды. Такой наряд невероятно идет малышке, она наконец-то выглядела как девочка. Дополняли образ два совсем уж девчачьих хвостика.

Фото появились на фан-странице Джоли в Instagram. В комментариях народ счел, что Вивьен передумала подражать Шайло. В новом образе она настоящая красавица и совсем не похожа на своего брата-близнеца Нокса.