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Российские Су-30 снова напугали британцев

09:03
  • вторник
  • 20 августа 2019

С базы НАТО поднялись истребители

Два Су-30 вновь заставили поработать летчиков британских ВВС. Россияне пролетали над Балтикой, когда с авиабазы "Эмари" под Таллином поднялись истребители Eurofighter Typhoon – как сказано в сообщении Минобороны Соединенного королевства, для сопровождения российских самолетов.
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Авиабаза "Эмери" входит в состав международного батальона НАТО, дислоцированного в Эстонии. С 2017 года батальон, насчитывающий более тысячи военнослужащих, возглавляет Великобритания.

Российские самолеты не заходят в воздушное пространство Англии, соблюдая международные нормы. Тем не менее, авиация Соединенного королевства не оставляет без внимания их маневры, отслеживая активность вблизи своих границ и над Балтикой. Только на прошлой неделе британские истребители сопроводили два бомбардировщика Ту-95, напоминает РИА Новости.

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