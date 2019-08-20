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Девочку из России засосало в трубу бассейна в Турции

09:29
  • вторник
  • 20 августа 2019

Пострадавшая в коме

Купание в бассейне турецкого отеля окончилось трагически для 12-летней жительницы Санкт-Петербурга. Руку девочки засосало в трубу бассейна, когда ребенок нырнул. Первым на помощь подоспел ее отец. Но к этому времени рука оказалась глубоко внутри трубы.
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С помощью еще нескольких мужчин российский турист выломал трубу и поднял дочь на поверхность. Ребенок сейчас в коме, в больнице города Денизли. По словам матери, сердце девочки за два дня приходилось запускать пять раз.

Как сообщается, туроператор пошел навстречу и на пару дней обеспечил их жильем рядом с больницей. Но страховка покрывает пребывание только одного родителя – так что дальше им придется самостоятельно оплачивать проживание, пишут "Известия". На письмо с просьбой о помощи в российском консульстве обещали ответить в течение 30 дней.

Отель, в котором случилось ЧП, никак не прокомментировал трагический инцидент, и даже не извинился перед родителями пострадавшей. Родители девочки намерены собирать деньги по друзьям, чтобы продолжать лечение ребенка.

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