Девочку из России засосало в трубу бассейна в Турции

Пострадавшая в коме

Купание в бассейне турецкого отеля окончилось трагически для 12-летней жительницы Санкт-Петербурга. Руку девочки засосало в трубу бассейна, когда ребенок нырнул. Первым на помощь подоспел ее отец. Но к этому времени рука оказалась глубоко внутри трубы.

С помощью еще нескольких мужчин российский турист выломал трубу и поднял дочь на поверхность. Ребенок сейчас в коме, в больнице города Денизли. По словам матери, сердце девочки за два дня приходилось запускать пять раз.

Как сообщается, туроператор пошел навстречу и на пару дней обеспечил их жильем рядом с больницей. Но страховка покрывает пребывание только одного родителя – так что дальше им придется самостоятельно оплачивать проживание, пишут "Известия". На письмо с просьбой о помощи в российском консульстве обещали ответить в течение 30 дней.

Отель, в котором случилось ЧП, никак не прокомментировал трагический инцидент, и даже не извинился перед родителями пострадавшей. Родители девочки намерены собирать деньги по друзьям, чтобы продолжать лечение ребенка.