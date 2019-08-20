Стартуют массовые продажи клонированных котят

На очереди – лошади и голуби

Массовая продажа клонированных котов стартует в ближайшее время в Китае. Ученым компании Sinogene удалось успешно воспроизвести первую генетическую копию домашнего питомца. Первенцу по кличке Чеснок исполнился месяц, он жизнеспособен и очень активен.

"После его успешного создания мы начнем предоставлять официальные услуги по клонированию", - рассказал заместитель управляющего компании Чжао Цзяньпин.

Клонированием ученые занимаются давно. Но еще лет 10 назад выведенные таким способом животные проявляли повышенную агрессивность и быстро старились. Теперь, судя по заявлению китайских представителей, эти проблемы преодолены.

Компания Sinogene в будущем планирует расширить свою программу – ее услуги распространятся на лошадей и почтовых голубей. Копия домашнего любимца обойдется в 250 тысяч юаней - это 35,4 тысячи долларов.

Идея клонирования оказалась особенно актуальной для Китая. В стране насчитывается более 73 миллионов владельцев домашних животных. Жители китайских мегаполисов по многим причинам предпочитают завести домашнего питомца вместо ребенка. И здесь бизнес по разведению клонов оказывается особенно прибыльным – рынок превышает десятки миллиардов долларов, передает ТАСС.