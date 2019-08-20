В Хабаровске приступили к возведению дамбы

Ожидается новая волна паводков

В Хабаровске уровень воды в реке Амур приближается к критической отметке. Сотрудники МЧС экстренно сооружают временную дамбу, чтобы предотвратить новые подтопления. В Еврейской автономной области в зоне паводка оказались 19 населенных пунктов. А в Приморье ситуация постепенно стабилизируется - жители начали возвращаться в свои дома.

Некоторые районы Хабаровска по-прежнему напоминают Венецию. Улицы не успевают просохнуть, как на город обрушивается новый шторм, превращая проезжую часть в реку. Воды так много и она пребывает настолько быстро, что городские стоки не справляются, передает "ТВ Центр".

Уровень воды в Амуре тоже неумолимо поднимается. До критической отметки остаётся всего 3 сантиметра. Спасатели вместе с добровольцами строят на набережной дополнительные укрепления из мешков с песком и так называемых наливных дамб. Укрепления должны сдержать воду, если она поднимется на 7 с половиной метров. В то же время продолжают сильно страдать и пригородные территории. У десятков дачников дома пришли в негодность, и практически все лишились урожая.

Тонет и Еврейская автономия. В зоне паводка 19 населённых пунктов. Ещё вчера их было на три меньше. Вода прибывает, и спасатели просят людей эвакуироваться. Однако большинство предпочитают оставаться в домах, опасаясь потерять хозяйство.

Кое-как оправляется Приморье. Вода начала отступать. Жители уже возвращаются домой. Правда, спасать, рассказывают, особо нечего. Мебель и бытовую технику в большинстве случаев на помойку. Но это не главное, признаются пострадавшие. В первую очередь до зимы надо успеть просушить жилище. Времени не так много, а где-то спасатели всё ещё продолжают откачивать воду.

Несмотря на некоторое облегчение в Приморье, синоптики призывают не спешить радоваться. В регионе опять прогнозируются ливневые дожди. Спасатели возводят временные укрепления. Однако защитить от стихии все населённые пункты не получится. Поэтому МЧС рекомендует жителям всё-таки оставить свои дачные участки и перебраться в безопасное место.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".