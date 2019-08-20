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Западные СМИ оценили переговоры Путина и Макрона

11:48
  • вторник
  • 20 августа 2019

Встреча прошла 19 августа

В центре внимания мировых СМИ переговоры Владимира Путина и Эммануэля Макрона, которые состоялись накануне во Франции. Журналисты отмечают дружественную атмосферу встречи и то, как участники продемонстрировали стремление к развитию партнерства, передает "ТВ Центр".

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Так, влиятельная французская газета Le Monde подчеркивает: Эммануэль Макрон призвал к сближению двух держав и назвал Россию европейской страной, с которой необходимо заново выстроить архитектуру безопасности.

О стремлении разморозить отношения Москвы и Парижа и разрядить напряженность пишут и другие французские издания, отмечая, в частности, важность франко-российского диалога на геополитическом поле. А американское издание Times назвало приглашение Владимира Путина на встречу жестом примирения перед саммитом "Большой семерки", который стартует в Пятой республике в эту субботу.

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