На Украине продолжаются гонения на свободу слова

Тех, кто решится публично критиковать власть, теперь могут ждать неприятные последствия

Газовые разногласия с Россией могут обернуться проблемами для украинских граждан. Из-за неразрешённого спора с "Газпромом" и низких запасов угля целые города рискуют замёрзнуть. Об этом заговорил даже официальный Киев. Вместе с тем команда Зеленского пообещала снизить тарифы на электричество. Правда, пока это остаётся лишь на словах.

Скандальный сайт "Миротворец", на котором публикуются личные данные тех, кого на Украине называют сепаратистами и "агентами Кремля", стал вносить в свои списки и тех, кто критикует политику президента Зеленского. Накануне свою фамилию там нашел общественный деятель Александр Скубченко. Недавно он публично высказывался о решении упростить получение украинского гражданства для россиян, передает "ТВ Центр".

"За 5 лет критики Порошенко я так и не удосужился чести стать номинантом "Миротворца". А при новой власти — пожалуйста. За "дискриминацию" президента Украины Зеленского во враги записали, о как! Антигосударственный ресурс, который подвергается резкому осуждению в Европе и в мире, отныне на службе у Зеленского — что может быть прекраснее? Прям главное достижение за первые 100 дней", - написал он в Facebook (пунктуация и орфография сохранена).

Ущемление свободы слова на Украине и разделение на своих и чужих – в порядке вещей. Однако новые обстоятельства еще сильнее дискредитируют президента, который ратовал за разнообразие мнений и независимые СМИ. Но слова расходятся с делом.

Кирилл Вышинский, руководитель портала "РИА Новости Украина", до сих пор за решеткой. Во вторник суд рассматривает жалобу его адвоката на продление срока содержания под стражей. Обвинение вменяет ему госизмену, но весомых доказательств так и не представило. Тем не менее, Вышинскому грозит 15 лет, по сути, за свою профессиональную деятельность. О том, что государство преследует неугодных журналистов, открыто говорят эксперты.

"Команда Зе" готовится к зиме. Которая может стать одной из самых сложных за последние годы, заявил представитель Зеленского в правительстве Андрей Герус. Из-за неразрешённого спора с "Газпромом" о цене российского топлива и низких запасов угля целые города рискуют замерзнуть.

Герус пообещал резкое снижение цен на электричество благодаря реформе энергорынка. Но пока ситуация лишь ухудшается. Новая модель заработала 1 июля, и тарифы подскочили на треть. Пока для предприятий. Металлурги, которые теряют прибыль и рабочие места, выходят на митинги. И это, похоже, только начало. С наступлением отопительного сезона, когда в квартирах заработают обогреватели, реформы, проводимые новыми властями, коснутся каждого.

Виктор Прокушев, "ТВ Центр".