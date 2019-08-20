Подари жизнь: 10-летней Насти Коченовой срочно нужна помощь

Девочке требуется пересадка костного мозга и дорогостоящий препарат

Благотворительный фонд "Подари жизнь" и телеканал "ТВ Центр" собирают средства на лечение 10-летней Насти Коченовой. У девочки острый лимфобластный лейкоз. Ей требуется пересадка костного мозга, но перед этим необходим приём дорогостоящего препарата. Он разработан специально для тех, кому не помогает стандартное лечение. Однако стоимость курса высока.

Разноцветные пони, единороги, куклы выстраиваются в ряд. Хозяйка этой пёстрой компании непременно одарит вниманием каждого. Эта "игрушечная" коллекция родом из "коробки храбрости". Здесь все знают: коробка – настоящая. Внутри нее – машинки, куклы, роботы... Можно выбрать, что хочешь. Только доступ к ней автоматически означает одно – пациенту было очень больно. Его надо поддержать.

Яркие пряди вплетали в роскошные косы. Когда началась химиотерапия, их обрезали и плакали. Сейчас вообще мало общего с прежней жизнью. Хохотушка, попрыгунья, некогда общительная и любознательная девочка с трудом ходит и редко улыбается.

Впервые этот диагноз прозвучал, когда Насте исполнилось 5. И снова напомнил о себе, когда девочка отметила 10. О том, что дети могут так серьезно болеть, родители Насти узнали в 2015 году. Врачи, увидев анализы, тут же назначили химиотерапию. Настин организм отзывался хорошо. И через 2 года диагноз "сняли". Началось беззаботное время: школа, кружки, друзья, поездки. Полгода назад бластные клетки обнаружили вновь. Настю направили на лечение в Москву.

Трёх месяцев специалистам хватило, чтобы понять: химиотерапия - уже более интенсивная и высокодозная - не работает. Для полного выздоровления девочке нужна пересадка костного мозга. Но она будет неэффективна, если нет молекулярной ремиссии. Полной, абсолютной.

Препарат "Блинцито" - новейшее противоопухолевое лекарство. Оно разработано специально для тех, кому не помогает стандартное лечение. Применяется курсом. Непрерывно. Каждые 28 дней. Попадая в организм, действует точечно на опухолевые клетки. И убивает их. Стоимость этого курса высока. 2 100 000 рублей. Центр помочь не в силах. У семьи таких денег нет.

Помочь Насте может каждый. Достаточно отправить любую сумму цифрами в тексте СМС на номер 6162. То, что препарат поможет, врачи не сомневаются.

Анастасия Мартынова, Сергей Титов, "ТВ Центр", Москва.