В Забайкалье "Искандер" запустил крылатую ракету

Учения прошли успешно

Точное попадание в цель. В Забайкалье на полигоне "Цугол" прошли учения с участием ракетного комплекса "Искандер". По сценарию бойцы Восточного военного округа должны были уничтожить условный командный пункт боевиков, который находился в нескольких сотнях километров от стартовой батареи. Пуск крылатой ракеты прошел успешно, сообщает "ТВ Центр".

Кроме того, военные отработали навыки развертывания техники, маскировки и обнаружения целей с помощью беспилотников. А в ближайшее время им предстоит тренировка и в темное время суток с применением приборов ночного видения.

Между тем накануне появилось видео запуска запрещенной ракеты США: