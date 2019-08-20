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В Забайкалье "Искандер" запустил крылатую ракету

11:54
  • вторник
  • 20 августа 2019

Учения прошли успешно

Точное попадание в цель. В Забайкалье на полигоне "Цугол" прошли учения с участием ракетного комплекса "Искандер". По сценарию бойцы Восточного военного округа должны были уничтожить условный командный пункт боевиков, который находился в нескольких сотнях километров от стартовой батареи. Пуск крылатой ракеты прошел успешно, сообщает "ТВ Центр".

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Кроме того, военные отработали навыки развертывания техники, маскировки и обнаружения целей с помощью беспилотников. А в ближайшее время им предстоит тренировка и в темное время суток с применением приборов ночного видения.

Между тем накануне появилось видео запуска запрещенной ракеты США:

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