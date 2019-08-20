Водителей освободят от некоторых штрафов

ГИБДД придется ускорить обработку данных

Российские водители смогут не оплачивать штрафы за нарушение ПДД, если те появились в их личном кабинете на сайте госуслуг позже, чем через 10 дней после инцидента. Депутаты Госдумы решили подтянуть дисциплину в рядах ГИБДД. Законопроект внесли в парламент депутаты от ЛДПР.

Авторы документа, в числе которых Игорь Лебедев и Ярослав Нилов, предлагают регламентировать время оповещения нарушителей об их штрафах. Информация об административной ответственности должна появиться на Едином портале госуслуг в личном кабинете оштрафованного. Причем опубликовать ее должны в течение 10 дней. Если же этого не произойдет, то гражданин от уплаты штрафа освобождается.

Занялись этим вопросом депутаты неспроста: россияне стали массово получать уведомления о штрафах за правонарушения, совершенные полгода, год или даже 3 года назад и зафиксированных камерами. При этом в установленные законом сроки эти уведомления не были направлены водителям.

Как считают авторы законопроекта, если документ будет принят, водители смогут своевременно узнавать о нарушении. И в таком случае они воспользуются правом на скидку при уплате штрафа, которая предоставляется, если оплата поступает быстро, передают РИА Новости.