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Водителей освободят от некоторых штрафов

10:34
  • вторник
  • 20 августа 2019

ГИБДД придется ускорить обработку данных

Российские водители смогут не оплачивать штрафы за нарушение ПДД, если те появились в их личном кабинете на сайте госуслуг позже, чем через 10 дней после инцидента. Депутаты Госдумы решили подтянуть дисциплину в рядах ГИБДД. Законопроект внесли в парламент депутаты от ЛДПР.
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Авторы документа, в числе которых Игорь Лебедев и Ярослав Нилов, предлагают регламентировать время оповещения нарушителей об их штрафах. Информация об административной ответственности должна появиться на Едином портале госуслуг в личном кабинете оштрафованного. Причем опубликовать ее должны в течение 10 дней. Если же этого не произойдет, то гражданин от уплаты штрафа освобождается.

Занялись этим вопросом депутаты неспроста: россияне стали массово получать уведомления о штрафах за правонарушения, совершенные полгода, год или даже 3 года назад и зафиксированных камерами. При этом в установленные законом сроки эти уведомления не были направлены водителям.

Как считают авторы законопроекта, если документ будет принят, водители смогут своевременно узнавать о нарушении. И в таком случае они воспользуются правом на скидку при уплате штрафа, которая предоставляется, если оплата поступает быстро, передают РИА Новости.

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