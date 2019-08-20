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Галкин отчитал дочь Пугачевой за неподобающее поведение

11:29
  • вторник
  • 20 августа 2019

Лиза заигралась и показала язык

На фан-странице Лизы Галкиной в Instagram появилось архивное видео. Кадры сняты в автомобиле.
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Лиза и Гарри едут с отцом, мальчик смотрит на дорогу. А девочка в это время строит рожицы отцу. Галкин, умилившись видом наследницы, с помощью специальной программы в смартфоне наложил ушки и носик на Лизу. Девочка стала похожа на собачку.

"А вот твои уши", – произносит за кадром Максим, дочь в это время начинает изображать собачку, но так увлекается, что покалывает язык. Галкин тут же отчитывает Лизу за поведение, которое ему кажется неподобающим.

"Ну ладно язык показывать", – журит он дочь и прекращает съемку.

Напомним, что детям Пугачевой и Галкина пять лет. Лиза Галкина растет очень разносторонним ребенком, посещает различные кружки и секции, а также занимается французским языком с репетитором.

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