Россия не позволит втянуть себя в гонку вооружений

МИД России отреагировал на испытания крылатой ракеты США

Минобороны США обнародовало видео испытаний крылатой ракеты наземного базирования, дальность полета которой превышает 500 километров. Первый запуск снаряда подобного класса после официального выхода страны из ДРСМД прошел в минувшее воскресенье.

Договор, запрещающий производство таких ракет, официально прекратил существование 2 августа. Первым о намерении приостановить выполнение своих обязательств заговорил Вашингтон, голословно обвиняя в нарушениях Москву. России пришлось пойти на зеркальные меры.

При этом очевидно, что американская сторона вела свои разработки вопреки договору, поскольку всего за три недели после его расторжения создать новую ракету было бы невозможно - такое мнение выразил глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.

По его словам, ситуация ещё раз подтверждает, что претензии к России стали лишь формальным поводом для срыва договоренностей, которые мешали истинным военным целям американцев. Такое же мнение выразили и в нашем МИД, подчеркнув, что Штаты взяли курс на нагнетание военной напряженности. При этом Москва не намерена поддаваться на провокации и продолжит придерживаться моратория на размещение ракет средней дальности, пишут "Известия".