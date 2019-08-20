ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россия не позволит втянуть себя в гонку вооружений

11:45
  • вторник
  • 20 августа 2019

МИД России отреагировал на испытания крылатой ракеты США

Минобороны США обнародовало видео испытаний крылатой ракеты наземного базирования, дальность полета которой превышает 500 километров. Первый запуск снаряда подобного класса после официального выхода страны из ДРСМД прошел в минувшее воскресенье.

Россия готова ответить США на размещение ракет в Европе
Российские военные случайно взорвали в ангаре две ракеты

Договор, запрещающий производство таких ракет, официально прекратил существование 2 августа. Первым о намерении приостановить выполнение своих обязательств заговорил Вашингтон, голословно обвиняя в нарушениях Москву. России пришлось пойти на зеркальные меры.

При этом очевидно, что американская сторона вела свои разработки вопреки договору, поскольку всего за три недели после его расторжения создать новую ракету было бы невозможно - такое мнение выразил глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.

По его словам, ситуация ещё раз подтверждает, что претензии к России стали лишь формальным поводом для срыва договоренностей, которые мешали истинным военным целям американцев. Такое же мнение выразили и в нашем МИД, подчеркнув, что Штаты взяли курс на нагнетание военной напряженности. При этом Москва не намерена поддаваться на провокации и продолжит придерживаться моратория на размещение ракет средней дальности, пишут "Известия".

Главное сегодня
Пуск ракеты с борта корабля ВМС США
Пуск ракеты с борта корабля ВМС США
Пуск ракеты
Пуск ракеты
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.