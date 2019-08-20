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Армагеддон отсрочен: Европа готовится таранить смертоносный астероид

11:18
  • вторник
  • 20 августа 2019

Полностью разрушить Дидимос не удастся

Европейское космическое агентство решило спасти Землю. Угрожающие существованию нашей планеты астероиды Дидимос будут сбиты с курса ракетой, которая пойдет на таран космического пришельца.
Установлена дата полной стерилизации Земли астероидами

Британский астрофизик Брайан Мэй признается, что задача не из легких: попасть ракетой в центр астероида диаметром чуть более 160 метров, когда расстояние до него исчисляется миллионами километров. Дидимос, по словам ученого, представляет собой камень величиной с гору, вокруг которого вращается еще один – величиной с египетскую пирамиду.

Проект  ЕКА под названием Hera станет продолжением американской миссии DART, в которой НАСА сотрудничает с компанией Илона Маска SpaceX. США сделают свой шаг в июне 2021 года: они запустят ракету Falcon 9 со спутником, который направится к Дидимосу и врежется в меньший из астероидов на скорости 6 км / с. Ученые надеются таким образом изменить траекторию его полета.

После того, как американцы завершат свою часть, Hera с двумя спутниками на борту подойдет как можно ближе к Дидимосу. Спутники попытаются сесть на астероид, передавая по пути всю информацию на Землю. Ученые оценят, как повлиял удар на космический объект – и решат, возможно таким способом сбить его с курса.

Если не удастся заставить космического агрессора свернуть с разрушительного пути, Дидимос столкнется с землей, по примерным подсчетам ученых, в 2017 году. Но Брайан Мэй уверен, что у человечества есть большое преимущество – накопленные веками знания и технический прогресс. Так что к этому времени люди что-нибудь придумают, пишет Daily Express.

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